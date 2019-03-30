أردوغان يعد بحل الأزمة السورية ميدانيًا

30 مارس 2019 - 04:54 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيحل المسألة في سوريا ميدانيا بعد الانتخابات التي ستجري في البلاد، غدا الأحد.

وقال "أردوغان"، في كلمة له بإسطنبول، اليوم السبت: "سنحل المسألة السورية على الساحة بعد الانتخابات ميدانيا وليس على الطاولة إن أمكن"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وقالت الوكالة التركية، إن الانتخابات المحلية التي ستقام يوم غد الأحد، في نسختها الـ 19 منذ تأسيس البلاد، وتعتبر أول انتخابات محلية بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.



