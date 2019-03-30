أوهام بصرية تجعلك تمعن النظر مرتين

من ثمرة قرنبيط تشبه الحمم البركانية إلى خريطة العالم مصنوعة من الفقاعات، هذه الأوهام البصرية ستجعلك تفكر مرتين، وتمعن النظر لعدة لحظات.

من السهل في معظم الأحيان معرفة ما إذا كانت الصور مزيفة، لكن الأشياء ليست دائما كما تبدو في بعض الأحيان.

شارك موقع "Bredpanda " مجموعة من الصور المثيرة التي تُظهر "باريدوليا"، وهي ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي، عادة ما يكون صورة أو صوتا، بإدراك نمط مألوف بالرغم من أنه لا يوجد أي شيء، مثل تخيل صور للحيوانات في السحاب، ورؤية وجه رجل في سطح القمر، أو سماع أصوات خفية في التسجيلات عند تشغيلها عكسيًا.

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