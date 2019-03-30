محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك

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المصريون

الزمالك

محمد ابراهيم

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق من المشاركة فى مباراة القمة رقم 117 ضد الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر بالدورى الممتاز.

يدخل الزمالك صاحب الأرض المواجهة وهو على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى خمس مباريات والهزيمة فى مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 50 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الفارس الأبيض، حيث يمتلك المارد الأحمر 51 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مثلهم، وسجل لاعبوه 38 هدفا وسكنت شباكه 15 هدفا، لذا يأتى الصراع حيث يسعى الأبيض لزيادة الفارق فى النقاط بينما يسعى الأحمر إلى تحقيق "ريمونتادا" بالانتصار والتربع على القمة على حساب الأبيض.

وغادر محمد إبراهيم فندق إقامة الزمالك، حاليًا، ورفض الإدلاء بأى تصريحات.


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