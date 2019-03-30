» إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس والزيتيات نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

كما تم التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1006 هيكتوبسكال وقوة البحر 5 درجات.

 



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