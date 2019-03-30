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«غيرة وجارية».. سمية الخشاب تكشف سبب خلع أحمد سعد

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سمية الخشاب وأحمد سعد
سمية الخشاب وأحمد سعد

محمد فضل- متابعات

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خلع

احمد سعد

سمية الخشاب

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كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب أسباب انفصالها عن المطرب أحمد سعد، إذ قالت إنها كانت تستعد للسفر إلى عدد من الدول العربية، لحضور مهرجانات وفعاليات تخُص المرأة، خاصةً بعد تحقيق أغنيتها الأخيرة «بتستقوى»نجاحا كبيرا، لكن هُنا حدثت المفاجأة، إذ رفض «سعد» ذلك، كما تقول: «قالي وريني هتسافري إزاي، وريني هتطلعي الطيارة إزاي».

وبسؤالها عما إذا كانت نادمة على تلك التجربة، قالت: «اعتدت عدم الندم على أي تجربة أخوضها، وأن أتعلم منها، واعتبرت زواجي من أحمد سعد إن (ربنا وضعني في طريقه لمساندته ومساعدته في التخلص من كل سلبياته)، وشعرت وقتها أنه وحيد في الدنيا».

وتابعت: «سبت كل حاجة علشانه، لكن اكتشفت في النهاية أنه لا يستطيع العيش بشكل إيجابي».

وأضافت «الحمد لله مش متضايقة، ثقتي بنفسي غالية جدًا، ومفيش حاجة تكسرني، تزوجت أكثر من مرة وانفصلت وأعود بعدها أقوى مما سبق، تلك هي شخصيتي، قرار الخلع والانفصال كان قراري منذ شهور، وكنت أنتظر أن يُصلح من ذاته، لكنه للأسف كان دائما أنانيًا ولديه حب التملك، يعتبر السيدة (جارية)، يرفض شغلي وعلاقتي القوية بوالدتي، لدرجة أنه كان بيغير منها، كان يريد أن يفصلني عن الدنيا كلها».

قالت إنها قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب للضرر، وبدأت في إجراءات رفعها قبل أيام، ولم يتم طلاقها كما تردد، مشيرة إلى أن السبب في تلك الأزمة يعلمه شقيقه الفنان عمرو سعد.

وأشارت «على مدار سنتين جواز تفرغت لبيتي وأسرتي وكنت أمنحهم كل طاقتي ودعمي على حساب شغلي وصحتي وأعصابي، وبمجرد أن بدأت الاهتمام بحياتها العملية وجمهورها كانت الانفعالات والتصادمات التي انتهت بي أن تقدمت بدعوة خلع منه».

وكان المطرب أحمد سعد قد أعلن صباح الخميس انفصاله عن سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأعلن الانفصال عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلا: «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي».


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