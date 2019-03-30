تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

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السيسي

القمة العربية

قال نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتذر عن عدم حضور القمة العربية بتونس، وذلك لظروف خارجة عن تونس.

وأضاف نور الدين بن تيشة في تصريح لإذاعة محلية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا".

وأشار المسئول التونسي إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

وتنطلق، الأحد المقبل، الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.



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