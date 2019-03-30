"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي نصيحة للانتهاء من حالة الغلاء التي يواجهها الأسر المصرية، مؤكدا على أن الحل الوحيد للانتهاء من الأمر، قائلا:”الحاجة لو غالية متشتروهاش.. هترخص على طول”، وذلك عقب حديثة مواطنة لها أثناء الحفل .

وقرر الرئيس عبد السيسى، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو ما أدى إلى حالة تصفيق حاد بالقاعة .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تقرر طرح علاوة إضافية استثنائية جديدة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة التضخم وزيادة الأسعار الذي يضرب المواطن المصري .


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