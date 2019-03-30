"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

عمرو محمد
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي نصيحة للانتهاء من حالة الغلاء التي يواجهها الأسر المصرية، مؤكدا على أن الحل الوحيد للانتهاء من الأمر، قائلا:”الحاجة لو غالية متشتروهاش.. هترخص على طول”، وذلك عقب حديثة مواطنة لها أثناء الحفل .
وقرر الرئيس عبد السيسى، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو ما أدى إلى حالة تصفيق حاد بالقاعة .
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تقرر طرح علاوة إضافية استثنائية جديدة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة التضخم وزيادة الأسعار الذي يضرب المواطن المصري .
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