"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

30 مارس 2019 - 03:14 م

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي نصيحة للانتهاء من حالة الغلاء التي يواجهها الأسر المصرية، مؤكدا على أن الحل الوحيد للانتهاء من الأمر، قائلا:”الحاجة لو غالية متشتروهاش.. هترخص على طول”، وذلك عقب حديثة مواطنة لها أثناء الحفل .

وقرر الرئيس عبد السيسى، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو ما أدى إلى حالة تصفيق حاد بالقاعة .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تقرر طرح علاوة إضافية استثنائية جديدة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة التضخم وزيادة الأسعار الذي يضرب المواطن المصري .