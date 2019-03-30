التموين تكشف عن موعد المرحلة الجديدة لإضافة المواليد

30 مارس 2019 - 02:53 م

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه سيتم إضافة المواليد على البطاقات وتفعيل صرف الدعم لهم منتصف يونيو المقبل بعد الانتهاء من استبعاد غير المستحقين.

وأضاف المصيلحى فى بيان للوزارة أنه تم النظر في أصحاب تظلمات الكهرباء بسبب بعض البيانات المغلوطة لعدد من الأسباب منها وجود أكثر من عداد في نفس العمارة أو وجود غرامات ومتأخرات مضافة على بعض الفواتير.

وأكد الوزير استمرار عملية استهداف غير المستحقين واستبعادهم خلال الشهور المقبلة من أجل توفير الدعم لمستحقيه.