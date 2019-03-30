" شعراوى" يعرض احصاءات حول مجهودات الوزارة فى 8 أشهر

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متابعات حنان حمدتو

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خالد مشهور

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم غلق 420 مقلب تراكمات عشوائية، كما بلغ عدد فرق المتابعة والرصد الميداني 724 فرقة عمل لرفع كفاءة المنظومة، وتم رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال الفترة من يوليو 2018 حتى فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول لخطة تنفيذية وتصور نهائي لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأضاف شعراوى فى بيان له  أن مبادرة (هنجملها) نجحت في زراعة 73500 شجرة من أنواع الزيتون والتين الليمون والرمان والجوافة في 11 محافظة، وجار تعميمها في باقي المحافظات، لافتًا إلى نجاح مبادرة (صوتك مسموع) والتي شجعت كل المواطنين على المشاركة التفاعلية والإيجابية في الإبلاغ عن التراكمات من المخلفات في الشوارع ومن ثم رفعها من جانب فرق عمل التدخل السريع بالمحافظات، حيث بلغت نسبة شكاوى القمامة ما يقرب من 45 % وحل ما يقرب من 90 % منها.

وكان وزير التنمية المحلية قد عقد مؤخرًا عدة لقاءات مع عدد من المحافظين، بمقر الوزارة، لبحث آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة.. حيث تم مراجعة الدراسات الفنية التي تم إعدادها خلال الشهور الماضية فيما يخص منظومة النظافة والمخلفات.

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