"السيسى" يوجه رسالة لـ"الأم المصرية" فى عيد تكريمها

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن احترامه وتقديره للأمهات المصريات.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم السبت، إن «الأم المصرية لا يفي قدرها أي كلمات مهما طالت، ولا أي تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة».

وأضاف أن «المرأة الزوجة هي الشريك الوفي المخلص، رفيقة مشوار الحياة بأفراحه وأحزانه، الملاذ لزوجها عندما تشتد الأزمات».

وتابع: «المرأة الابنة هي سبب الابتسامة والسعادة، وقرة عين الآباء والأمهات، وتكبر يومًا بعد يوم لتصبح شابة لها أحلام وطموحات».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمركز المنارة، في التجمع الخامس؛ لتكريم عددًا من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .

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