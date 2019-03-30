» "السيسي" يقبل رأس أكبر معمرة فى الشرقية

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قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات احتفالية "تكريم المرأة المصرية والأم المثالية"، رأس الحاجة فهيمة، أكبر معمرة في الشرقية والتي تبلغ 103 أعوام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الحفل الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم بعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن تكريم بعض النماذج النسائية المميزة.

ويذكر أن الحاجة فهيمة تبرعت بكل ما تملكه وهو 30 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر، وكانت تتمنى مقابلة الرئيس السيسي.

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