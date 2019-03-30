"موقع أفريقي" يوضح حقيقة امتلاك "مصر" مدنًا من الجيل الرابع

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مصر

أفريكا نيوز

تناول موقع "أفريكا نيوز"، المؤتمر الذي عقد في القاهرة بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والحكومة المصرية، على مدى يومين 24 و25 مارس، وضم أكثر من 120 خبيرًا، مشيرًا إلى أن التنمية  المستدامة للقارة كانت هي الغرض الأساسى للمؤتمر .

وذكر تقرير الموقع الإخبارى أن مصر تتصدر قائمة الدول التي تمتلك مدنا ذكية وطموحة جديدة من الجيل الرابع على أعتاب إستراتيجية التنمية المستدامة في البلاد لعام 2030.

ويشمل ذلك استكشاف صياغة مدونة للمدن الذكية في من أجل تشكيل تنمية المدن الذكية التي تندمج في رؤية 2030، فضلاً عن تنفيذ مجالات الأولوية لخطة العمل الوطنية 20/25 لمنظمة المستوطنات البشرية التابعة للأمم المتحدة.

ووفقًا لأفريكا نيوز من المأمول أن يؤدي هذا إلى تطوير المدن الذكية بطريقة تلبي التنمية المستدامة لجميع المدن، القديمة منها والجديدة.

وأشار إلى أن حضور المؤتمر الذي عقد في القاهرة من الخبراء المصريين مع خبراء دوليين رفيعي المستوى من مقر المنظمة الأممية، ليوفروا تحفيز المناقشات حول تحديد مدينة ذكية، وهيكل المدينة الذكية وأساليب توطين التنمية المستدامة.

وتضمن الحدث الذي استمر قرابة يومين من المناقشات المكثفة مسارات متخصصة تغطي البنية التحتية الحضرية الذكية، والاقتصاد الذكي، والطاقة الذكية، والتنقل الذكي والإدارة الحضرية الذكية، وأسفرت عن وضع ورقة بيضاء ستكون متاحة للنقاش العام.


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