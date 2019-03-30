"المسابقات" تفجر مفاجأة بشأن القمة 117

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عامر حسين
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قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات: "لأول مرة منذ سنين طويلة نرى تلك الأمطار الغزيرة في هذا التوقيت من العام في الإسكندرية، فقد جرت العادة أن الأجواء خلال شهر مارس تكون أكثر دفئًا".

وأضاف فى تصريحات له: "الأمطار لم تتوقف منذ الفجر، لكننا سنمنح أنفسنا مهلة لساعة أو ساعتين أخرتين".

وأوضح: "إذا لم تتوقف الأمطار خلال ساعتين من الآن، سنضطر لاتخاذ إجراء حيال المباراة بكل تأكيد".

عامر حسين فسر كلامه مع استمرار هذه الأمطار وهذا الجو، ستتعرض أرضية استاد برج العرب لضرر كبير، وستكون في غاية السوء".


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