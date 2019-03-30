  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
اقتحام موكب الفاتيكان

شاهد.. شاب يقتحم موكب بابا الفاتيكان في المغرب

الملك سلمان

حقيقة رفض جامعة تونسية منح «سلمان» الدكتوراه الفخرية

سمية الخشاب وأحمد سعد

«غيرة وجارية».. سمية الخشاب تكشف سبب خلع أحمد سعد

مواجهات مع الاحتلال في غزة

شهيدان و112 إصابة في اعتداء الاحتلال على "مليونية العودة"

الرئيس السيسي

تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

السيسي

"السيسي" يطالب بإنشاء صندوق دعم للمرأة: "الجنية مش هيفرق"

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

اتحاد الكرة :"الحكم هو المسئول عن إقامة أو تأجيل القمة

السيسي

"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

السيسي

الرئيس يعلن الحد الأدنى للأجور "2000" جنيه

صورة الخبر

أين ذهبت أسر مقاتلى "داعش" بعد انهيار التنظيم؟

أديب: "التوك توك طلع حاجة جميلة"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير لـ"أديب" على اعتماد "التوكتوك" في بريطانيا

#

فنان شهير: "حسبي الله في اللي دخل التوك توك مصر"

#

مصر توجه صفعة للهند بوقف استيراد «التوك توك»

#

تامر أمين: عرفونا المطلوب مننا إيه


أكد الإعلامي عمرو أديب، أن بريطانيا قررت اعتماد "التوك توك" الأخضر في شوارع بريطانيا، قائلاً: "يظهر التوك توك طلع حاجة جميلة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التوك توك في بريطانيا يتم حجزه إلكترونيًا مثل أوبر، وسيتم تطبيقه في ليفربول أولا .

وتابع: "التوك توك اللي بنتريق عليه في مصر بقى ملك الأسفلت في بريطانيا".

 وفوجئ سكان مدينة ليفربول بأسطول من سيارات الأجرة "توك توك" تغزو الشوارع في ظاهرة هي الأغرب في شوارع بريطانيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك
» غزة تشتعل.. الآلاف يحيون مليونية العودة في ذكرى "يوم الأرض"
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول
» إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية
» تظاهرات جديدة للسترات الصفراء في فرنسا
» خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117
» "الدرندلي" رئيسًا لبعثة الأهلى بجنوب أفريقيا
» أم مثالية: "بنتي الشهيدة سبب تكريمي"
» طلب إحاطة حول غلاء أسعار المقابر
» "السيسي" يقبل رأس أكبر معمرة فى الشرقية
» ولى عهد بريطانيا يعد مشروب القصب لزوجته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة