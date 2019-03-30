  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
اقتحام موكب الفاتيكان

شاهد.. شاب يقتحم موكب بابا الفاتيكان في المغرب

الملك سلمان

حقيقة رفض جامعة تونسية منح «سلمان» الدكتوراه الفخرية

سمية الخشاب وأحمد سعد

«غيرة وجارية».. سمية الخشاب تكشف سبب خلع أحمد سعد

مواجهات مع الاحتلال في غزة

شهيدان و112 إصابة في اعتداء الاحتلال على "مليونية العودة"

الرئيس السيسي

تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

السيسي

"السيسي" يطالب بإنشاء صندوق دعم للمرأة: "الجنية مش هيفرق"

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

اتحاد الكرة :"الحكم هو المسئول عن إقامة أو تأجيل القمة

السيسي

"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

السيسي

الرئيس يعلن الحد الأدنى للأجور "2000" جنيه

صورة الخبر

أين ذهبت أسر مقاتلى "داعش" بعد انهيار التنظيم؟

"برج العرب" يزلزل "تويتر" بعد أنباء عن إلغاء القمة

آخر الأخبار

الاهلي
الاهلي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يرفع إيقاف "كهربا" ويكتفى بتغريمه ماليًا

#

جامعة الأزهر تفجر مفاجأة عن إرهابي «الدرب الأحمر»

#

انفجار سيارة لاعب شهير فى الإسكندرية

#

هاشتاج مسيء لـ"أحمد الطيب" بعد سخريته من الأهلي

مصر

الامطار

الزمالك

الاهلى

برج العرب

تصدر هاشتاج "برج العرب"، موقع التغريدات المصغرة "تويتر" بعد أنباء قد ترددت عن إلغاء مباراة القمة الـ117 بين فريقي الأهلي والزمالك.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، للاستاد برج العرب، وهو ملئ بالمياه أثر هطول الأمطار عليه طيلة الساعات الماضية والتي تستمر في الهطول حتى الآن ومن المرجع استمرارها بحسب بيان الأرصاد للجوية للساعات المقبلة من قرب ميعاد المباراة والذي سيقام في تمام السابعة مساءً.

وقد تفاعل رواد توتير حول الهاشتاج والذين أبدوا استياءهم من شكل الملعب، حيث طال انتظارهم لموعد القمة والمؤجلة من الدور الأول بين الأهلي والزمالك والتي تعد من المباريات القليلة بين الفريقين في تاريخهم تتخذ طبع الجدية نظرًا لاحتلال الزمالك صدارة الدوري برصيد 53 بينما يأتي في المركز الثاني برصيد 51.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك
» غزة تشتعل.. الآلاف يحيون مليونية العودة في ذكرى "يوم الأرض"
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول
» إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية
» تظاهرات جديدة للسترات الصفراء في فرنسا
» خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117
» "الدرندلي" رئيسًا لبعثة الأهلى بجنوب أفريقيا
» أم مثالية: "بنتي الشهيدة سبب تكريمي"
» طلب إحاطة حول غلاء أسعار المقابر
» "السيسي" يقبل رأس أكبر معمرة فى الشرقية
» ولى عهد بريطانيا يعد مشروب القصب لزوجته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة