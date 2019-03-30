"برج العرب" يزلزل "تويتر" بعد أنباء عن إلغاء القمة

30 مارس 2019 - 12:13 م

تصدر هاشتاج "برج العرب"، موقع التغريدات المصغرة "تويتر" بعد أنباء قد ترددت عن إلغاء مباراة القمة الـ117 بين فريقي الأهلي والزمالك.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، للاستاد برج العرب، وهو ملئ بالمياه أثر هطول الأمطار عليه طيلة الساعات الماضية والتي تستمر في الهطول حتى الآن ومن المرجع استمرارها بحسب بيان الأرصاد للجوية للساعات المقبلة من قرب ميعاد المباراة والذي سيقام في تمام السابعة مساءً.

وقد تفاعل رواد توتير حول الهاشتاج والذين أبدوا استياءهم من شكل الملعب، حيث طال انتظارهم لموعد القمة والمؤجلة من الدور الأول بين الأهلي والزمالك والتي تعد من المباريات القليلة بين الفريقين في تاريخهم تتخذ طبع الجدية نظرًا لاحتلال الزمالك صدارة الدوري برصيد 53 بينما يأتي في المركز الثاني برصيد 51.