  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:52 م
بحث متقدم
اقتحام موكب الفاتيكان

شاهد.. شاب يقتحم موكب بابا الفاتيكان في المغرب

الملك سلمان

حقيقة رفض جامعة تونسية منح «سلمان» الدكتوراه الفخرية

سمية الخشاب وأحمد سعد

«غيرة وجارية».. سمية الخشاب تكشف سبب خلع أحمد سعد

مواجهات مع الاحتلال في غزة

شهيدان و112 إصابة في اعتداء الاحتلال على "مليونية العودة"

الرئيس السيسي

تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

السيسي

"السيسي" يطالب بإنشاء صندوق دعم للمرأة: "الجنية مش هيفرق"

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

اتحاد الكرة :"الحكم هو المسئول عن إقامة أو تأجيل القمة

السيسي

"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

السيسي

الرئيس يعلن الحد الأدنى للأجور "2000" جنيه

صورة الخبر

أين ذهبت أسر مقاتلى "داعش" بعد انهيار التنظيم؟

ببني سويف..

تغيير مسجد يحمل اسم "حسن البنا" إلى "الهدى"

الحياة السياسية

حسن البنا
حسن البنا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

البرلمان اليوناني يصدّق على عضوية مقدونيا في الناتو

#

التصديق على تغيير اسم مقدونيا

#

اليونان تدعو روسيا لاحترام اتفاقية تغيير اسم مقدونيا

#

"نافعة" يوجه سؤالاً لـ"عمرو موسى" حول الدستور

قامت مديرية الأوقاف في مركز ناصر ببني سوف بتغيير اسم مسجد يجمل اسم مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا إلى مسجد الهدى بناصر.

يأتي هذا عقب دخول قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو أي رمز من رموز الجماعات حيز التنفيذ، حيث بدأت جميع المديريات في حصر هذه المساجد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير أسمائها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وجه منذ أيام الدكتور هشام عبد العزيز، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بحصر أسماء المساجد التى تحمل أسماء جماعات أو جمعيات على مستوى الجمهورية، للنظر فى إعادة تسميتها بأسماء لا تحمل أى دلالات فكرية أو أيديولوجية لأى جماعة أو فصيل.

وأكد وزير الأوقاف أنه ينبغى أن تكون المساجد خالصة لوجهه تعالى من حيث المبنى والمعنى والشكل والمضمون، وفى الظاهر والباطن، منوهًا بأن  الولاية على المساجد من الولايات العامة التى هى من شأن الدول، وليست بأى حال من شأن الجمعيات أو الجماعات.

وأوضح أن رسالة المساجد هى أن تجمع ولا تفرق، يجب ألا تستخدم لصالح أى جماعة أو حزب أو فصيل، وإلا زج بها فى الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيديولوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات  من استخدام المساجد في دعوات أيديولوجية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك
» غزة تشتعل.. الآلاف يحيون مليونية العودة في ذكرى "يوم الأرض"
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول
» إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية
» تظاهرات جديدة للسترات الصفراء في فرنسا
» خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117
» "الدرندلي" رئيسًا لبعثة الأهلى بجنوب أفريقيا
» أم مثالية: "بنتي الشهيدة سبب تكريمي"
» طلب إحاطة حول غلاء أسعار المقابر
» "السيسي" يقبل رأس أكبر معمرة فى الشرقية
» ولى عهد بريطانيا يعد مشروب القصب لزوجته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة