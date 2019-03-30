التخطيط تكشف عن العدد الحقيقى للمستفيدين من تكافل وكرامة

30 مارس 2019 - 12:12 م

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مراحل دعم الدولة للمرأة المصرية، مشيرة إلى رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال كلمتها بحفل المرأة المصرية والأم المثالية الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت وزيرة التخطيط إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2 مليون مستفيدة، موضحة أن 25% من الحقائب الوزارية تتولاها المرأة حاليًا.

وأكدت وزيرة التخطيط أن 27% من السيدات يتحملن الرعاية الصحية والأسرية لأفراد من الأسرة.