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خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117

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القمة 117

وحيد سعودي

طالب وحيد سعودى خبير الأرصاد الجوية، من المسئولين باتحاد الكرة المصري "الجبلاية"، بتأجيل مباراة القمة  الـ117 بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي.

ونشر "سعودي" على صفحته  قائلا: "إذا كانت مباراة الأهلى والزمالك ستقام في برج العرب فيفضل تأجيلها لسوء الأحوال الجوية هناك خاصة أرضية الملعب غرقانه بماء الأمطار".

ويستضيف الزمالك غريمة الأهلى فى السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.


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