  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:52 م
بحث متقدم
اقتحام موكب الفاتيكان

شاهد.. شاب يقتحم موكب بابا الفاتيكان في المغرب

الملك سلمان

حقيقة رفض جامعة تونسية منح «سلمان» الدكتوراه الفخرية

سمية الخشاب وأحمد سعد

«غيرة وجارية».. سمية الخشاب تكشف سبب خلع أحمد سعد

مواجهات مع الاحتلال في غزة

شهيدان و112 إصابة في اعتداء الاحتلال على "مليونية العودة"

الرئيس السيسي

تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

السيسي

"السيسي" يطالب بإنشاء صندوق دعم للمرأة: "الجنية مش هيفرق"

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

اتحاد الكرة :"الحكم هو المسئول عن إقامة أو تأجيل القمة

السيسي

"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

السيسي

الرئيس يعلن الحد الأدنى للأجور "2000" جنيه

صورة الخبر

أين ذهبت أسر مقاتلى "داعش" بعد انهيار التنظيم؟

مايا مرسى: "السيسى" المدافع الأول عن المرأة

آخر الأخبار

مرسي
مرسي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

إمام الحرم السابق: لهذا تراجعت عن تكفير الشيعة

#

الفياجرا النسائية وفستان رانيا يوسف مخطط تركي للإساءة لمصر

#

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

#

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

بريطانيا

عمرو أديب

ام بى سى مصر

لباكتوك

هنأت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، المرأة المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نجاحها .

وقالت في كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، صباح السبت: "كل عام وكل امرأة مصرية في قلب مصر أو خارج الوطن بخير"، مضيفة أن "الاحتفالية هذا العام لها دلالة مختلفة، وذلك لتزامنها مع الاحتفال بمرور 100 عام على نجاح المرأة، ووقوفها بجانب الوطن"

وأضافت: "إلى كل سيدات مصر، ننحني لكن احترامًا وتقديرًا، فماضيكم حضارة سجلها التاريخ، ومستقبلكم مشرق".

وأشادت بحرص الرئيس السيسي على إعطاء مصر حقوقها، قائلة: "الإرادة السياسية حافظت على حقوق المرأة، ومكتسباتها السياسية، وما زال رئيسنا المدافع الأول عن المرأة يحلم لها بالمزيد والمزيد".

وتوجهت بالشكر لـ"السيسي"، على ما وصفته بحرصه على تمكين المرأة سياسيًا، مشيرة إلى نسبة تمثيل السيدات في الحكومة الحالية، ومجلس النواب، ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأشارت إلى البرامج والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تبنتها الدولة؛ للنهوض بالمرأة على كافة المستويات .

ويشهد الرئيس ، صباح السبت، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمركز المنارة، في التجمع الخامس؛ لتكريم عددًا من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك
» غزة تشتعل.. الآلاف يحيون مليونية العودة في ذكرى "يوم الأرض"
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول
» إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية
» تظاهرات جديدة للسترات الصفراء في فرنسا
» خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117
» "الدرندلي" رئيسًا لبعثة الأهلى بجنوب أفريقيا
» أم مثالية: "بنتي الشهيدة سبب تكريمي"
» طلب إحاطة حول غلاء أسعار المقابر
» "السيسي" يقبل رأس أكبر معمرة فى الشرقية
» ولى عهد بريطانيا يعد مشروب القصب لزوجته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة