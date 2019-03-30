تقارير غربية تسلط الضوء على زيارة الرئيس للبيت الأبيض

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علي جمعة

القران

سلطت عدة صحف ومواقع أجنبية، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد دعوة دونالد ترامب له، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين وصراعات المنطقة، أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين الزعمين .

وتحت عنوان "ترامب يستضيف الرئيس السيسي في 9 أبريل"، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض في 9 أبريل لمناقشة التعاون العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب بين البلدين.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن الزعمين "سيناقشان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والبناء على تعاوننا العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب".

وتابع: "سيناقش الزعيمان أيضًا التطورات والأولويات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومعالجة النزاعات المستمرة، ودور مصر الطويل الأمد كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

واستضاف ترامب "السيسي" في البيت الأبيض قبل عامين تقريبًا، إذ أشاد ترامب بالزعيم المصري، قائلاً: "لقد قام بعمل رائع في موقف صعب للغاية".

كما أشاد البيت الأبيض في ذلك الوقت بجهود السيسي الشجاعة للترويج لما وصفه بأنه نوع من "الإسلام المعتدل".

وفي بيان لها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز إن "ترامب والسيسي" سيناقشان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والبناء على تعاوننا العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب".

وأشار الموقع إلى أن منذ عام مضى، اتصل ترامب بسيسي لتهنئته على فوزه الساحق في إعادة انتخابه بولاية ثانية .

وتأتي زيارة سيسي المرتقبة والمقرر إجراؤها في 9 أبريل، قبل إجراء استفتاء في مصر حول التغييرات الدستورية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

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