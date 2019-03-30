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طلب إحاطة عاجل حول توقف صرف معاش تكافل وكرامة

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مجلس النواب

متابعات حنان حمدتو

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تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر استخراج بطاقات «تكافل وكرامة» والمعروف شعبيًا باسم معاش "السيسي"، لأكثر من عام لعدد كبير من الأسر على مستوى الجمهورية.

وقالت فى ببان لها إن هناك أسرًا تم الموافقة عليهم وجار استخراج بطاقة منذ أكثر من عام للمراجعة، وآخرين من المتظلمين من أكثر من عام أيضا، وعللت الوزارة عن سبب التأخير بأنها تدرس كافة الأوراق لضمان سلامتها ووصول الدعم لمستحقيه، متسائلًة هل دراسة الأوراق تستغرق عام كامل .

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أنه سيتم إضافة 100 ألف مواطن لمعاش "تكافل وكرامة"، وقد تم حذف ما يقرب من 173 ألف مواطن لم يخضعوا لشروط المعاش وفقًا لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مطالبة بزيادة أعداد المستفيدين من المعاش ووصولهم للعدد الذي تم حذفه على الأقل، والانتهاء من استخراج البطاقات المعطلة لوصول الدعم لمستحقيه في أقرب وقت، ولاستكمال الخطة التي وضعها الرئيس السيسي والحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل المبادرات التي أطلقها منذ توليه رئاسة الدولة، والتي تأتي جميعها متسقة مع كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان فضلًا عن أنها جاءت ملبية لحاجة الشارع المصري واحتياجات الأكثر احتياجًا.


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