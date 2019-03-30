"وزير التموين" للمواطنين: انتظروا مفاجأة اليوم

30 مارس 2019 - 11:20 ص

يوقع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لإعداد "شنطة رمضان"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويأتي هذا البروتوكول، ضمن خطة التموين، استعدادًا لشهر رمضان، وسيتم إعداد "شنطة رمضان" بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.

وفي تصريحات مسبقة، كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وكل الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان.