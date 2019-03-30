عبد الماجد يكشف أكبر بدعة وقع فيها الإسلاميون

30 مارس 2019 - 11:19 ص

قال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن الحركات الإسلامية من الصعب أن تتوحد بسبب خطأ كبير وقعت فيه، على أمور واجتهادات تعاملت معها على أنها من أصول الدين.

وأضاف على صفحته الرسمية في فيس بوك أنه: "محال أن تتوحد الحركات الإسلامية"، متسائلاً: لماذا، لأنها تختلف في الأصول "أصول الدين".

وتساءل: "نعم أصول الدين التي هي أركان الإيمان الستة وقواعد الإسلام الخمسة، لا، بل هم في هذه متفقون طبعًا وإلا ما كانوا مسلمين أصلاً.

كما تساءل عبد الماجد أيضًا: "وهل للدين أصول غير ذلك؟ نعم: "أصول وضعها لهم مشايخهم وأقنعوهم أنها أصول الدين وتعاقدوا عليها"، "فلما اختلفت أصول كل جماعة عن غيرها تفرقوا واستحال اجتماعهم، لأنه لا يمكن الاجتماع مع وجود خلاف في الأصول".

ومضى في حديثه: "ومن أين جاء المشايخ بهذه الأصول إذن؟ حيث أجاب: "هي أمور استحسنوها باجتهاد منهم لم يكن صحيحًا".

وأوضح أن الكثير من هذه الأصول هو من الدين حقًا، لكن الرسول -مع ذلك- ما جعله في الدين أصلا ولا قاعدة ولا ركنا، فلما غلا فيه هؤلاء وجعلوه أصلا يجتمعون عليه ويفارقون بسببه الآخرين حدث التفرق المذموم بين الجماعات والعصبيات التي نراها واستحال الاجتماع فضلا عن الانعزال عن بقية الأمة المسلمة.

وتابع: هذا الغلو هو الذي أخرج هؤلاء من السنة إلى البدعة.

وأشار إلى أن البعض قد يستعظم كلمة البدعة، حيث أوضح أن حب آل البيت مشروع فلما غلا بعضهم في ذلك خرج إلى البدعة ؟