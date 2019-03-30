الجندى: "السيسي من الصالحين وربنا يحشرنا معاه"

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أعلن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للقيادة الحالية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه تم تدشين عدد من المبادرات الصحية، والإسكان الاجتماعي، والمشروعات القومية.

وأضاف "الجندي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يقصد بتصريحه الأخير "إحنا شيوخ السلطان" سلطان القانون، مضيفًا أنه بعد رسول الله ليس هناك طاعة مطلقة.

وتابع أنه يبايع رئيس دولته وفقا للقانون، ومن يعترض على شيء يكون وفقا للقانون، معقبًا: "أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ورئيسي الرئيس السيسي ربنا يثبته، ويرزقه البطانة الصالحة، ويرزقه العمل الصالح، وسنختلف معه بالقانون إذا كان هناك ما يخالف مصلحة الوطن".

وتابع، الرئيس السيسي ربنا يطول عمره، ونراه من الصالحين، ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة".

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