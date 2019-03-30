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ماذا قال مندوب إسرائيل للجعفري بعد ضم الجولان

الحياة السياسية

بشار الجعفري
بشار الجعفري

عبد القادر وحيد

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وقعت مشادة كلامية بين مندوب إسرائيل "داني دانون"، وبين ومندوب النظام السوري "بشار الجعفري"، حول قضية هضبة الجولان المحتلة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي الأخيرة.

يأتي هذا عقب تصريحات الجعفري بعد إعلان ترامب عن ضم الجولان، حيث قال الجعفري: "إن حكومة بلادي تعتبر تلك الورقة التي وقعها الرئيس ترامب، وأهداها لرئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مجرد تصرف أحادي الجانب".

وأضاف  الجعفري أن قرار ترامب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية، ليقرر مصائر الشعوب".

بينما بدأ مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة "داني دانون" بتوجيه كلامه للجعفري قائلا: "يحدثكم اليوم ممثل لنظام مسئول عن إحدى أكثر الأزمات الإنسانية في عصرنا الحديث، ممثل لنظام تواطأ في عملية قتل مئات الآلاف من شعبه".

وأضاف دانون: "لقد جاء السفير السوري إلى هنا ليتحدث عن مرتفعات الجولان، عار عليك، أين كنت عندما قتلت حكومتك الأطفال بالغاز".

كما وجه داني دانون حديثه إلى مندوبي دول مجلس الأمن، قائلاً: "أسألكم اليوم لمن تريدون منح الجولان؟، لآلاف المقاتلين الذين يحصلون على توجيهات من إيران؟، إلى المليشيات الشيعية؟

ورد الجعفري على  كلمة المندوب الإسرائيلي قائلا: "في كل مرة يوضع الإسرائيلي في الزاوية، يحاول الأمريكي أن ينقذه، وتبدأ مسرحية هوليوود، وهني شاطرين بهي المسرحية".

وأضاف: "سمعتم الآن وشاهدتم بأعينكم مسرحية رخيصة قام بها السفير الإسرائيلي، والذي للعجب استخدم عبارة الخجل، وكأنه هو وبلاده وكيانه وساسته يعرفون ما هو معنى الخجل، وأكثر الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية تقول لهم، عار عليكم إسرائيل، منذ العام 1948".
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