"السيسي" وقرينته يصلان مركز المنارة بالقاهرة الجديدة

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس احتفالًا بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسى على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا من الرئيس دائمًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة حيث أكد الرئيس أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في شجاعتها وقدرتها على التحدى والعطاء وقدمت أغلى ما تملك من أفراد أسرتها فداء لهذا الوطن العظيم.

كما حققت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى للحكم الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، كما وصلت المرأة إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.

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