» ولى عهد بريطانيا يعد مشروب القصب لزوجته

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تشارلز وزوجته
تشارلز وزوجته

متابعات حنان حمدتو

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تشارلز

القصب

التف كل من دوقة كورنوال البريطانية وزوجها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا حول المطبخ الكوبي وذلك خلال زيارتهما الترفيهية هناك ، وطلب تشارلز بعض كرات الفاصوليا السوداء المخبوزة ليأخذها معه وذلك بعد مأدبة للمأكولات الكوبية.

وقام ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا، وفقًا لرويترز، بعصر أعواد من قصب السكر لتحضير العصير وأعدا مشروب الموخيتو (وهو مزيج من النعناع والليمون ونكهات أخرى) يوم الأربعاء في أحد المطاعم الخاصة التي ازدهرت أعمالها في هافانا منذ بدأت كوبا تفتح اقتصادها أمام المشاريع الحرة.

وزيارتهما لكوبا هي جزء من جولة في منطقة الكاريبي لمستعمرات بريطانية سابقة وحالية وتمت بطلب من الحكومة البريطانية. وتسلط الزيارة الضوء على الدفء الذي سرى في العلاقات بين البلدين حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعزل حكومة هافانا.

وقالت ساهيلي روميرو (44 عامًا) صاحبة مطعم بالادار ريتا ”أخذ الأمير بعض كرات الفاصوليا السوداء المخبوزة ليتناولها على متن الطائرة وأعطيته الوصفة لأنه قال إنها واحدة من أكثر الأشياء التي استمتع بها في كوبا“.

ومطعم بالادار ريتا من بين عدة مطاعم أعدت مائدة الطعام للأمير وزوجته في آخر يوم من زيارتهما لكوبا التي استغرقت ثلاثة أيام في استعراض لأطباق من المطبخ الكوبي الذي يمزج بين النكهات الأوروبية والأفريقية والكاريبية.

وقالت ليز كويستا بيرازا زوجة الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل والتي تعمل في وكالة باراديسو الحكومية للسياحة ”أعد الأمير عصير قصب السكر بنفسه وهذا أمر له دلالته.. نشعر بالفخر“.


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