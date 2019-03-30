عروض مبهرة لمحمد رمضان فى حفله الغنائى أمس

30 مارس 2019 - 10:58 ص

ظهر الفنان محمد رمضان بالأمس في أولي حفلاته الغنائية بـ"ثوب ملوكي" على جمهوره، والذي أطلق على الحفل لقب "أقوى حفل في مصر"، وسميت التذاكر بأسماء أغانيه: "الملك، الأسطورة، نمبر وان".

وأطل رمضان على جمهور حفله المقام بمركز المنارة في التجمع الخامس، بـ"مظهر أسطوري"، راكبا سيارته "البورش"، ثم صعد إلى المسرح مزينا جسده العاري بـ"فيست" ذهبي اللون، وقناع غطى وجهه كله على متن عجلة بخارية "موتوسيكل"، وبدأ الحفل بأغنيته الشهيرة "نمبر وان ".

"الفيست"، وحامي الركب والقناع جميعها ملابس صنعت خصيصًا لـ"دخلة" رمضان، فقد حرص طوال الحفل على التنويبع في ملابسه وتغييرها مع كل أغنية جديدة يغنيها لجمهوره على المسرح .