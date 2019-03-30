"الوزير" يفاجئ العاملين فى محطة مصر بزيارة

30 مارس 2019 - 10:41 ص

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل محطة مصر، وتابع أعمال نظافة المحطة وفتح أنفاق المشاة، التى أمر بفتحها لتسهيل حركة تنقل المواطنين بالمحطة.

وحرص وزير النقل على شراء تذكرة قطار المناشي قبل استقلال القطار للتوجه إلى معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد، واستمع إلى شكاوى الركاب، حيث أبدى عدم رضاه عن مستوى الخدمة بالقطار ونظافته.

ويىتفقد الوزير الذ يزور معهد وردان الخاص بتدريب العاملين بالسكة الحديد أقسام المعهد المختلفة، وأجهزة المحاكاة الخاصة بتدريب السائقين، وكيفية تدريب العاملين بأقسام المعهد المختلفة، كما يزور المدرسة الثانوية للنقل الموجودة بالمعهد، والتى يخرج منها كل التخصصات الفنية التى تحتاجها هيئة السكة الحديد.