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8 رحلات دولية تأخرت عن الإقلاع.. تعرف على السبب

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متابعات حنان حمدتو

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5 رحلات دولية تتأخر عن الإقلاع بمطار القاهرة

 تأخرت 8 رحلات جوية دولية عن إلاقلاع اليوم بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل.

وأفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلات التى تأخرت عن الإقلاع هى شركة فلاي ناس رقم 566 والمتجهة إلى جده، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة إلى الشارقة بالإمارات.

وأضافت أن المطار شهد أيضًا تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية التركية للشحن رقم 6469 والمتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول أيضًا، ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس أبابا، بسبب ظروف التشغيل.


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