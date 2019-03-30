الجالية المصرية بـ"أمريكا" تستعد لزيارة "السيسي"

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نظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية مسيرة بالسيارات ورفعوا الأعلام المصرية وكذلك صور الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادًا لاستقبال الرئيس الذي يزور الولايات المتحدة مطلع أبريل المقبل.

وقال عادل عجيب، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية، إن الهيئة بالتعاون مع النادى الثقافى المصرى ستنظم ندوات لشرح التعديلات الدستورية بالتعاون مع منظمات من مصر وسيشارك فيها نخبة من أبرز الإعلاميين والشخصيات السياسية، مضيفًا أن الجالية ستتحرك من نيويورك ونيوجيرسى لواشنطن لاستقبال الرئيس الذي يعقد لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

فيما ذكر المهندس طارق سليمان، رئيس المركز الثقافى المصرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أن سلسلة شرح وتوضيح التعديلات الدستورية للجالية المصرية هامة للغاية من أجل الوقوف على معرفة التعديلات وطبيعتها، مشيرًا إلى أن المسيرة التي قامت بها الجالية بالسيارات كانت من أجل الاستعداد وتشجيع الجالية لاستقبال الرئيس، مضيفًا أن السيارات ستتحرك من نيويورك ونيوجيرسى لواشنطن.





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