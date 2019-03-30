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غلق ميناءى الدخيلة والإسكندرية

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الدخيلة

متابعات حنان حمدتو

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لليوم الخامس على التوالى.. غلق ميناءى الإسكندرية والدخيلة

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور فى بيان له أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.


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