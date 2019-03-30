  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
اقتحام موكب الفاتيكان

شاهد.. شاب يقتحم موكب بابا الفاتيكان في المغرب

الملك سلمان

حقيقة رفض جامعة تونسية منح «سلمان» الدكتوراه الفخرية

سمية الخشاب وأحمد سعد

«غيرة وجارية».. سمية الخشاب تكشف سبب خلع أحمد سعد

مواجهات مع الاحتلال في غزة

شهيدان و112 إصابة في اعتداء الاحتلال على "مليونية العودة"

الرئيس السيسي

تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

السيسي

"السيسي" يطالب بإنشاء صندوق دعم للمرأة: "الجنية مش هيفرق"

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

اتحاد الكرة :"الحكم هو المسئول عن إقامة أو تأجيل القمة

السيسي

"السيسي" يوجه رسالة لـ"سيدة" لشكواها من غلاء الأسعار

السيسي

الرئيس يعلن الحد الأدنى للأجور "2000" جنيه

صورة الخبر

أين ذهبت أسر مقاتلى "داعش" بعد انهيار التنظيم؟

"الأرصاد": موجة من الطقس السيئ لمدة يومين

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تطالب المواطنين بارتداء كمامات بالفلانتين

#

الطقس السيئ يبدأ غدًا بأمطار رعدية

#

شاهد.. الرياح تقتلع النخيل بالإسكندرية

#

طقس سيئ وأمطار رعدية لمدة يومين

اسكندرية

الدخيلة

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وستكون مثيرة للأتربة على جنوب البلاد، والطرق الصحراوية.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم غلق عدد من الموانىء، لافتا إلى أن هناك سقوط للأمطار على محافظات السواحل الشمالية، والوجه البحري، موضحًا أن موجة الطقس السيىء مستمرة اليوم وغدًا.

ولفت إلى أن حالة الطقس ستتحسن اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وستتوالى درجات الحرارة في ارتفاعها، وستهدأ الرياح. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار غدًا السبت.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، غدًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأشار البيان إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

كما أشارت إلى أن الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة ستنشط على أغلب أنحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك
» غزة تشتعل.. الآلاف يحيون مليونية العودة في ذكرى "يوم الأرض"
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول
» إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية
» تظاهرات جديدة للسترات الصفراء في فرنسا
» خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117
» "الدرندلي" رئيسًا لبعثة الأهلى بجنوب أفريقيا
» أم مثالية: "بنتي الشهيدة سبب تكريمي"
» طلب إحاطة حول غلاء أسعار المقابر
» "السيسي" يقبل رأس أكبر معمرة فى الشرقية
» ولى عهد بريطانيا يعد مشروب القصب لزوجته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة