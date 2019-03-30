رئيس الزمالك يعلن زيادة عدد الجماهير بمباراة القمة

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أعلن رئيس نادي الزمالك، حصوله على موافقة وزير الداخلية لزيادة أعداد الجماهير خلال مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لبرنامج "ستاد الزمالك" الذي يبث عبر قناة "الرافدين": "وزير الداخلية وافق على زيادة أعداد الحضور للمباراة من 15 إلى 50 فرد لكل نادي، وأوجه الشكر له على ذلك".

وتابع: "مباراة اليوم ليست نهاية العالم، أطالب الجميع بالهدوء، وعدم الخروج عن الروح الرياضية".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأحمر اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري.


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