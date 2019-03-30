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أطباء يرقصون على"شيك شاك شوك" داخل مستشفى

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطباء يرقصون على أنغام " شيك شاك شوك " داخل أحد المستشفيات. 

وظهر من خلال الفيديو المتداول رقص لمدير مستشفى، وظهر في الفيديو مجموعة من الأطباء والعاملين بالمستشفي وهم يرقصون على أغنية "شيك شاك شوك".

ولم يُعرف حتى الآن مكان تصويره وهل كان في مصر أم في الخارج.

شاهد الفيديو..

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