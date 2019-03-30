تعرف على أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 30مارس.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.24 جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.25 جنيه للشراء 17.35 جنيه للبيع وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.23 جنيه للشراء 17.33 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك عودة 17.26 جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع.