» فنانة شهيرة: هذا ما فعلته يسرا حين رأت "العفريت" الذي يسكن منزلنا

30 مارس 2019 - 08:59 ص

كشفت الفنانة مها أبو عوف تفاصيل وجود شبح في الفيلا التي كانوا يقيمون فيها قبل سنوات طويلة .



وقالت "مها" في لقاء مع برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير: "الفيلا اللي سكنا فيها كانت مملوكة لـ(شيكوريل) وهو اتقتل جواها لكن أمي صممت ناخدها .. وبعدها بدأنا نحس بحاجات غريبة ونشوف حاجات أغرب وأبرزها لما والدي كان بيعزف لحن ونسي يسجله وفشل تماما يسترجعه وفجأة سمع اللحن بيتعزف على العود جنبه".



وأضافت: "في مرة الفنانة يسرا جت تبات عندنا في الفيلا .. فشافت الشبح عمال يتجول في الطرق اللي قدام أوضتنا .. فسألتني: هو مين اللي ماشي قدامنا دا؟ .. قولتلها بدون اهتمام: دا شيكوريل .. قالتلي: شيكوريل مين؟ .. قولتلها دا العفريت اللي ساكن في الفيلا هنا .. قامت نطت من الشباك بملابس النوم وأخدت عربيتها ومشيت وبعد الموقف دا حصلي مشاكل كتير".



