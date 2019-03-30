"جمعت بين زوجين" .. رضيعان يكشفان جريمة "نعمة"

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سيدة تجمع بين زوجين

تمكن ضباط قسم شرطة "بولاق الدكرور" من كشف غموض الاعتداء على رضيعين - توأم - بعد تلقي القسم بلاغا من المستشفى يفيد بوجود شبهة جنائية فيما يخص الاعتداء على الطفلين.

وبينت التحريات أن والدة الطفلين و زوجها - عرفيا - وراء الجريمة بعد بكاء الرضيعين أثناء ممارسة المتهمين للعلاقة الحميمة.

بدأت القصة حين أجبرت "نعمة" - والدة الطفلين - على الزواج من شخص يكبرها بعدة أعوام بدعم من أسرتها المقيمة بمنطقة بني مزار بالمنيا ، لكن الخلافات الزوجية دبت بينهما ، إلى أن دخل الزوج إلى السجن على ذمة إحدى القضايا ، وهنا فكرت المتهمة في الطلاق لكن الطبيب فاجأها بأنها حامل في توأم .

وقتها حضر شخص يدعى "أحمد . و . أ" - سائق - كان صديقا لزوجها ووعدها بالمساعدة ، حيث قررت الهروب من أهلها ، وساعدها المذكور في الحصول على شقة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور ، وظل على مساعدته لها حتى وضعت التوأم ، لكن بعد ذلك توطدت علاقتهما العاطفية وتخللها بعض اللقاءات المحرمة إلى أن تزوج الاثنان رغم علمهما بعدم طلاقها من زوجها الأول.

واستمرت هذه العلاقة المحرمة بين الطرفين وفي يوم الحادث بكى الطفلان أثناء ممارسة المتهمين للعلاقة الحميمة ، فانفعل المتهم وضرب الأطفال بأشد ما يمكن حتى فقدا الوعي ، وقتها خافت الأم ، فاقترح عليها الذهاب بهما للمستشفى والادعاء بسقوطهما أرضا أو تعرضهما لأي حادث وهو ما وافقت عليه الأم ، وبعدما تأكد الطبيب من سلامة التوأمين أبلغ الشرطة مؤكدًا تعرضهما للتعذيب .

تم القبض على المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق.

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