أصالة: قاطعت أنغام لأنني علمت تفاصيل لا يمكن السكوت عليها

30 مارس 2019 - 07:59 ص

كشفت المطربة أصالة نصري عن أسباب مقاطعتها لنظيرتها أنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.



وقالت أصالة في تصريحات لمجلة عربية: "عملت بلوك لأنغام وألغيت متابعتها، لأن الظرف يحكم، إذ ليس في إمكاني أن أكون مُنافقة ، الأمر واضح، إذ إنها تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلبا على أسرة وأبناء. فتهدّم كيان العائلة، لذا كان لا بد أن اتخذ موقفا".



وأضافت: "لم أفكر للحظة في الصلح مع أنغام، ولا أعرف ماذا سيحصل فيما بعد؟ أو كيف ستتغير الظروف بيننا؟" .. مضيفة: "أنا داخل الموضوع، وزوجة أحمد إبراهيم الأولى ابن شقيقة طارق العريان، وأعرف تفاصيل تدعوني إلى أن أغضب من أنغام.".