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آل الشيخ ينشر فيديو قريب للحظة سقوط الرويشد على المسرح

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

عبدالله الرويشد

نشر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه السعودية - مقطعًا فيديو للحظة سقوط المطرب الكويتي عبدالله الرويشد على المسرح أثناء تأدية إحدى الحفلات.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا فيديو للحظة سقوط "الرويشد" لكنه كان بعيدًا بعض الشيء ، إلا أن المقطع الذي نشره "آل الشيخ" يُظهر مدى خطورة العثرة التي تعرض لها "الرويشد" وتأثيرها الطبي عليه.

وعلق "آل الشيخ" على الفيديو قائلا: "الحمدلله على سلامة فنانا الكبير عبدالله الرويشد ومايشوف شر
".



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