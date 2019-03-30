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الهند تتهم "ذاكر نايك" بأعمال مشينة

عرب وعالم

الداعية الإسلامي ذاكر نايك
الداعية الإسلامي ذاكر نايك

أحمد عادل شعبان

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ذاكر نايك

وجهت السلطات الهندية عددًا من الاتهامات "المشينة" ضد الداعية الإسلامي ذاكر نايك .

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المقربة من السلطات الهندية ، إنه جرى اعتقال مساعدي "نايك" بتهمة مشاركته وأفراد عائلته في غسيل أموال بعد قيامه باستخدام التبرعات التي يتلقاها في شراء 20 شقة في الهند وشراء مباني وضعها باسماء زوجته وابنه وأقربائه ونقل أموال مشكوك في مصدرها من #الإمارات بحجة إنتاج برامجه التي وصفتها الصحيفة بأنها "تدعو للكراهية".

وأضافت في تقريرها حول "نايك" : "جمع حتى الآن 28 مليون دولار منها 10 مليون من الشرق الأوسط بين 2014 و2017 وهو موجود في ماليزيا حاليا ويقول رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إنه لن يستجيب لمذكرة هندية لاستعادة نايك".

وكانت السلطات الهندية لاحقت "نايك" قبل ذلك بدعوى ممارسته للتطرف والعنف ، قبل أن توجه له تهمة جديدة وهي "تبييض الأموال".

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