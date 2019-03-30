  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:58 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتنبأ بالفائز في مباراة الأهلي والزمالك

صلاح

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الزمالك والاهلى

هذا أغرب ما فعله الزمالك للفوز في مبارة القمة اليوم

سمية الخشاب وأحمد سعد

"الخشاب" تكشف تفاصيل مثيرة عن طلاقها من أحمد سعد

إلهام شاهين

أول تعليق من إلهام شاهين على ارتدائها الحجاب

عكاشة

"عكاشة" يكشف المؤامرة الكبرى المدبرة للأزهر

عمرو أديب

رسالة نارية من "أديب" للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

السيسي وترامب

أسامة كمال يكشف معلومات هامة عن لقاء السيسي بترامب

رضوى الشربيني

نصيحة رضوى الشربيني لـ"سيدة" تشتكي من رائحة زوجها

بيراميدز

الحرب تشتعل بين متحدث «بيراميدز» ومراسل «بي إن سبورت»

على مسؤولية "زكي"

هذا أغرب ما فعله الزمالك للفوز في مبارة القمة اليوم

الرياضة

الزمالك والاهلى
الزمالك والاهلى

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

#

شاهد.. 5 صور نادرة من معاهدة السلام "كامب ديفيد"

#

معلومات يعرفها "جوجل" عنك.. تعرف عليها

#

اشتباك بالأيدي.. «شوبير» يكشف حقيقة اعتدائه على رئيس الزمالك

الزمالك

الاهلى

زعم الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي ذهاب أحد المحسوبين على مجلس إدارة الزمالك إلى مركز بمحافظة البحيرة للقيام بأعمال السحر من أجل الفوز في مباراة الأهلي .

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على "يوتيوب" : "أحد الشخصيات المحسوبة على نادي الزمالك ذهبت إلى قرية (محلة بشر) بمركز شبراخيت التابع لمحافظة البحيرة من أجل مقابلة أحد الأشخاص (لن أقول اسمه) للقيام بأعمال السحر للمساهمة في فوز الزمالك بمباراة القمة".

وأضاف: "هذا الشخص الذي ذهب إلى هناك لن أقول اسمه لكن كل الناس تعرفه وتعرف إيمانه بالسحر والشعوذة".

وأردف: "تحدثت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - عن هذه النقطة فقال لي (ولا يفلح الساحر حيث أتى)".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» آل الشيخ ينشر فيديو قريب للحظة سقوط الرويشد على المسرح
» الهند تتهم "ذاكر نايك" بأعمال مشينة
» الجندي: "ربنا يحشرنا مع "السيسي" يوم القيامة"
» تعليق مثير لـ"أديب" على اعتماد "التوكتوك" في بريطانيا
» شاهد: رد صادم لزوج أنغام على منتقديه.. هذا ما قاله
» حريق ضخم بمركبي صيد بطريق الأدبية بالسويس
» قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة
» فصيل مسلح يعلن قتل "أخطر" قيادي في "داعش"
» أنجلينا جولي: هؤلاء أكثر من نصف ضحايا الحروب
» تحذير خطير لمرضى القلب من «الحلبة»
» الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة