هذا أغرب ما فعله الزمالك للفوز في مبارة القمة اليوم

30 مارس 2019 - 05:20 ص

زعم الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي ذهاب أحد المحسوبين على مجلس إدارة الزمالك إلى مركز بمحافظة البحيرة للقيام بأعمال السحر من أجل الفوز في مباراة الأهلي .



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على "يوتيوب" : "أحد الشخصيات المحسوبة على نادي الزمالك ذهبت إلى قرية (محلة بشر) بمركز شبراخيت التابع لمحافظة البحيرة من أجل مقابلة أحد الأشخاص (لن أقول اسمه) للقيام بأعمال السحر للمساهمة في فوز الزمالك بمباراة القمة".



وأضاف: "هذا الشخص الذي ذهب إلى هناك لن أقول اسمه لكن كل الناس تعرفه وتعرف إيمانه بالسحر والشعوذة".



وأردف: "تحدثت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - عن هذه النقطة فقال لي (ولا يفلح الساحر حيث أتى)".



