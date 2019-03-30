» الجندي: "ربنا يحشرنا مع "السيسي" يوم القيامة"

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خالد الجندي
خالد الجندي

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تفاصيل لقاء "السيسي" مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للقيادة الحالية للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم تدشين عدد من المبادرات الصحية، والإسكان الاجتماعي، والمشروعات القومية.
وأوضح "الجندي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه يقصد بتصريحه الأخير "إحنا شيوخ السلطان" سلطان القانون، مضيفا أنه بعد رسول الله ليس هناك طاعة مطلقة.
وأضاف أنه يبايع رئيس دولته وفقا للقانون، ومن يعترض على شيىء يكون وفقا للقانون، متابعا: "أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ورئيسي الرئيس السيسي ربنا يثبته، ويرزقه البطانة الصالحة، ويرزقه العمل الصالح، وسنختلف معه بالقانون إذا كان هناك ما يخالف مصلحة الوطن".
وتابع، أن من يهاجمنا يريد أن يكون سلطاننا أردوغان، مستطردا: "والسلطان أردوغان لا يمثل عندي شيىء، فلا أريد سوى سلطان القانون الذي يمثل مصر ورئيسها الرئيس السيسي ربنا يطول عمره، ونراه من الصالحين، ونسأل الله أن يحشرنا معاه يوم القيامة".


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