أول تعليق من إلهام شاهين على ارتدائها الحجاب

30 مارس 2019 - 12:20 ص

أكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها توجهت إلى العراق لحضور مهرجان بابل للعلوم والفنون، مشيرة إلى أن زيارتها استغرقت يوم واحد.



وأعربت "إلهام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، عن حزنها لمشاهدة تأثير الحرب على الآثار العراقية التي هدمت، مضيفة أن استقبال الجمهور لها كان رائعًا.

