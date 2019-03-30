أول تعليق من إلهام شاهين على ارتدائها الحجاب

أكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها توجهت إلى العراق لحضور مهرجان بابل للعلوم والفنون، مشيرة إلى أن زيارتها استغرقت يوم واحد.
وأعربت "إلهام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، عن حزنها لمشاهدة تأثير الحرب على الآثار العراقية التي هدمت، مضيفة أن استقبال الجمهور لها كان رائعًا.
وأضافت الفنانة إلهام شاهين، أنها رفعت العلم العراقي، وهو ما أسعد العراقيين، موضحة أنها بعد مشاركتها في المهرجان توجهت إلى بغداد وذهبت إلى ضريح أحد أحفاد سيدنا علي بن أبي طالب، وارتدت الحجاب احترامًا للضريح.