» شاهد: رد صادم لزوج أنغام على منتقديه.. هذا ما قاله

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أوضح الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، أنه لا يزال يتحلى بالصبر على الهجوم الذي تعرض له هو وزوجته المطربة أنغام، بعد إعلان ارتباطهما.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الذي يقدمه عمرو أديب، مساء الجمعة، أن فكرة التقليل منه بشأن زواجه من فنانة كبيرة مثل أنغام؛ وفارق السن بينهما، وأنه شخص مغمور يبحث عن الشهرة والمال، أمر غير مقبول على الإطلاق، قائلاً: "بقالي 17 سنة بشتغل وعامل أكبر نجاحات في الوطن العربي، ولست بحاجة إلى المال أو الشهرة، وأنغام مش هيضحك عليها ومتجوزتهاش علشان قرشين ولا حاجة".
وتابع: "رغم صبري عايز أقول للكل إني بعرف اشتم واضرب واتخانق وواخدها من تحت، وسكوتي عن الرد احترامًا لخصوصيات أهلي وأسرتي، ولم أتربى على نشر كل ما يخص حياتي على الملأ أو السوشيال ميديا"، مضيفًا: "أبلغ من العمر 36 عامًا، وفارق السن بيني وبين أنغام 11 سنة فقط".
واستطرد: "الحرب بتنتهي عمومًا بواحد كسبان، والحرب اللي هيبقي طرفها أنا وشخص عزيز عليّ سواء مراتي الأولى أو عيالي أنا مش عايز أكسبها، وعلاقتي مع زوجتي الأولى كويسة ولم تسيء لي، ولا نزال على علاقة جيدة وتواصلت معها اليوم لأنها أم أبنائي، ويجب على الجميع الابتعاد عن علاقتنا، وعمري ما هفضح أسرار بيت ولن استفز لأفعل ذلك".


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