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ترامب: قد أبحث الوضع في فنزويلا مع بوتين "في وقت ما"

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أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه قد يبحث الوضع في فنزويلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في وقت ما".
وقال ترامب في حديث للصحفيين: "نحن قد نبحث ذلك في وقت ما".
وأضاف: "سأتحدث مع الكثير من الأشخاص بهذا الخصوص، ربما مع فلاديمير بوتين وربما مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".
جاء ذلك بعد أن صرح مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، في حديث تلفزيوني بأن الرئيس لا يخطط في الوقت الحالي لإجراء اتصال مع بوتين حول العسكريين الروس في فنزويلا.
والأربعاء، طالب ترامب، روسيا بالانسحاب من فنزويلا، حيث ردت عليه وزارة الخارجية الروسية بدعوته إلى إخراج قوات الولايات المتحدة من سوريا.
وقبل نحو أسبوع، تحدثت وسائل إعلام فنزويلية عن وصول طائرتي شحن روسيتيْن، وعلى متنها نحو 100 ضابط روسي، و35 طنا من المعدات الطبية.
ووفق قناة "روسيا اليوم"، فإن وصول الضباط الروس يأتي في إطار التعاون العسكري التقني بين البلدين، مشيرة إلى أن ذلك كان مقررًا منذ وقت طويل، بموجب عقود تدريب على الأسلحة والعتاد الذي تشتريه فنزويلا من روسيا.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان خوان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وتلقيه دعما إقليميا لا سيما من الولايات المتحدة، رغم فوز مادورو قبل ذلك بأشهر بفترة رئاسية ثانية.
فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.‎ 

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