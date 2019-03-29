» فصيل مسلح يعلن قتل "أخطر" قيادي في "داعش"

29 مارس 2019 - 11:10 م

أعلنت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، الجمعة، تمكنها من قتل "أخطر قيادي في داعش وأربعة من معاونيه" بعملية عسكرية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.



جاء ذلك حسب بيان وصل الأناضول نسخة عنه، كشف فيه الناطق باسم "سرايا السلام" صفاء التميمي، تفاصيل العملية العسكرية المنفذة من قبل استخبارات اللواء الثالث في السرايا.



وأضاف أن العملية انتهت بـ"قتل أخطر والي عسكري لتنظيم داعش والمسؤول عن تجنيد الأطفال وتهيئة الانتحاريين والعديد من العمليات الإرهابية، والخط الناقل بين ما يسمى ولايتي صلاح الدين وشمال بغداد المدعو محمد انتخاب ومعاونيه".



كما أشار أن العملية أسفرت عن "جرح ثلاثة من مقاتلي سرايا السلام".



وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في وقت سابق، حل الفصائل المسلحة التابعة لتياره وتجميد البعض الآخر، مستثنيا منها "سرايا السلام "في مدينة سامراء، عازيا ذلك إلى "حساسية الموقف الأمني" في المدينة.

