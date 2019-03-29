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أنجلينا جولي: هؤلاء أكثر من نصف ضحايا الحروب

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أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

المصريون ووكالات

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دعت الممثلة الأمريكية، سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، حكومات العالم إلى حماية المدنيين، واعتبرتها "مسؤولية أساسية لها".
وأضافت أن أكثر من نصف ضحايا الحروب والصراعات من النساء والفتيات، دون ذكر عدد معين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في اجتماع بعثات حفظ السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة.
وأشارت إلى أن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بلغ 65 مليونا، بعد أن كان أقل من 20 مليونا قبل 18 عاما.
وبينت أن النساء أكثر ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي بين اللاجئين.
واختتمت بالقول: "الصمت في مواجهة العنف ضد المرأة وصل أبعادا تنذر بالخطر، حتى لو كان هناك تقدم، ينبغي على الحكومات اتخاذ خطوات جديدة". 

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