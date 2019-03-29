قصف مدفعي لجيش الاحتلال شرقي قطاع غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الجمعة، موقع رصد تابع لحركة "حماس"، شرقي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وقال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن "دبابة إسرائيلية قصفت موقع رصد تابع لحركة حماس، شرق منطقة جحر الديك، وسط القطاع".

وقال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن "دبابة إسرائيلية قصفت موقع رصد تابع لحركة حماس، شرق منطقة جحر الديك، وسط القطاع".