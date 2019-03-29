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كوريا الجنوبية:

بيونغ يانغ تعيد تجهيز موقع لإطلاق الصواريخ

عرب وعالم

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

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قالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إن جارتها الشمالية اقتربت من إعادة تجهيز موقعًا هامًا لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى على الساحل الغربي، بحسب إعلام محلي.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية المحلية أن "وكالة الاستخبارات القومية الكورية الجنوبية أطلعت أعضاء البرلمان على أن بيونغ يانغ بدأت بالعمل على منصة لإطلاق الصواريخ منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، أي قبل القمة التي أجريت بين بيونغ يانغ وواشنطن في مدينة هانوي".
وتحدثت تقارير في بداية الشهر الجاري، عن أن بيونغ يانغ تعمل على استعادة موقع لإطلاق الصواريخ.
وأردفت الوكالة: "يبدو أن كوريا الشمالية تبقي على عملياتها المعتادة في مرفقها لتخصيب اليورانيوم في مجمعها النووي الرئيسي في يونغبيون شمالي بيونغ يانغ".
من جهته، قال مركز أبحاث "Beyond Parallel" في واشنطن، إن صورًا لقمر صناعي حصل عليها في 2 مارس/ آذار الجاري أظهرت أن كوريا الشمالية "تسعى لإعادة بناء سريعة لموقع الصواريخ بعيدة المدى في سوهي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من كوريا الشمالية.
وفي يوليو/ تموز 2018، قامت بيونغ يانغ بتفكيك جزء من منشآت إطلاق الصواريخ بعد موافقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على القيام بذلك خلال محادثات قمة سنغافورة التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي الحديث عن إعادة تجهيز موقع إطلاق الصواريخ، بعد فشل القمة التي جرت بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي، يومي 27 و28 فبراير/ شباط الماضي. 

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